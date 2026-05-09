У Збаражі відбувся масштабний захід до Міжнародного дня Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

Подія об’єднала десятки мешканців громади та пройшла у активній, пізнавальній і доброзичливій атмосфері.

Під час заходу представники Українського Червоного Хреста організували низку корисних ініціатив, спрямованих на підтримку людей, інформування та популяризацію гуманітарної діяльності.

Виїзний Банк Одягу допоміг десяткам людей

Однією з ключових локацій став Виїзний Банк Одягу. Завдяки ініціативі 62 жителі громади, які потребують допомоги, отримали 452 речі. Людям передали куртки, светри, штани, кофти та дитячий одяг.

Організатори наголошують. така підтримка дозволяє не лише забезпечити необхідними речами, а й подарувати відчуття турботи та людяності.

Медичні консультації та навчання

Консультант здоров’я провів для мешканців Збаразької громади інформаційну сесію на тему артеріальної гіпертензії. Учасники також мали можливість пройти практичне заняття з вимірювання артеріального тиску та отримати корисні рекомендації щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

Розповіли про діяльність Червоного Хреста

Представники Громадського центру ознайомили присутніх із послугами та напрямками роботи організації.

Окрему увагу приділили інформаційній сесії у Світлиці-музеї історії Червоного Хреста. Учасники дізналися більше про 163-річну історію міжнародного червонохресного руху, постать Анрі Дюнана та події у Сольферіно, які стали основою створення гуманітарної організації.

Також присутнім розповіли про сучасну діяльність Збаразької організації Червоного Хреста та її допомогу людям у складних життєвих обставинах.

Визначили переможців творчого конкурсу

На завершення заходу організатори провели відбір найкращих творчих робіт на тему червонохресного руху. Учасники конкурсу представили свої малюнки, а журі визначило переможців, які отримають спеціальні призи.