На Тернопільщині стартувала найбільша в Україні теренова гра «Гурби-Антонівці»

Упродовж 7-10 травня близько 150 учасників із різних областей України випробовуватимуть свою витривалість, силу духу та стратегічне мислення у лісовому масиві, де у 1944 році відбувся легендарний бій УПА проти військ НКВД.

Про старт гри повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч учасників традиційно поділили на два курені — «Вовки» та «Леви». Кожна команда складається із сотень, чот і роїв. Головне завдання — захопити прапор суперника та втримати власний. Основною «зброєю» у грі є тактика, швидкість, командна взаємодія та фізична підготовка.

Під час відкриття до молоді звернувся начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Він наголосив, що саме сучасна молодь формуватиме майбутнє України, а подібні заходи допомагають виховувати сильних і відповідальних лідерів.

Особливого символізму грі додає місце проведення. Саме у лісах біля Антонівців у 1944 році відбувся один із найбільших боїв Української повстанської армії — «Гурбинський мішок». Тоді близько 5 тисяч повстанців протистояли 35-тисячному війську НКВД. Сучасна гра покликана не лише загартовувати молодь, а й зберігати пам’ять про боротьбу українців за свободу.

Організатори зазначають, що з кожним роком теренова гра стає складнішою та технологічнішою. Учасники використовують сучасні засоби орієнтування, вдосконалюють тактичні маневри та ретельно вивчають місцевість. Проєкт реалізовується управлінням молоді та спорту Тернопільської ОВА спільно з ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес».

«Гурби-Антонівці» проводять із 2003 року. Головною метою заходу залишається виховання національно свідомої, фізично та духовно сильної молоді, готової захищати Україну та її незалежність.