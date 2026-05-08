08.05.2026 19:04

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

«Танцювальний калейдоскоп – 2026»

Під такою назвою у  Бучацькому міському будинку культури відбувся масштабний хореографічний захід, що об’єднав провідні творчі сили громади.

08.05.2026

Вишнева Галина

22

Культура, Новини

Поширити:
На сцені свою майстерність демонстрували колективи «Мрія», «Радість», «Мажор», «Барви», студії «АРТ» та «Перлина», а також окремі вихованці відомих хореографів краю.
Програма заходу вразила глядачів оригінальними постановками, емоційністю виконання та ретельно продуманими сценічними образами учасників.
Важливою складовою події став професійний майстер-клас від спеціальної гості — засновниці тернопільської студії та викладачки Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Дани Петришин.
Окрім практичних навичок, кращі танцюристи отримали сертифікати абітурієнтів, які дають право на безкоштовне проживання у гуртожитку мистецького коледжу протягом пів року. Керівників колективів відзначили подарунками для подальшого розвитку їхніх творчих команд.
 «Танцювальний калейдоскоп-2026» став майданчиком для обміну досвідом та потужним стимулом для зростання молодих талантів. Захід залишив яскраві враження та надихнув учасників на нові звершення у хореографічному мистецтві.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах