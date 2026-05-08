На сцені свою майстерність демонстрували колективи «Мрія», «Радість», «Мажор», «Барви», студії «АРТ» та «Перлина», а також окремі вихованці відомих хореографів краю.

Програма заходу вразила глядачів оригінальними постановками, емоційністю виконання та ретельно продуманими сценічними образами учасників.

Важливою складовою події став професійний майстер-клас від спеціальної гості — засновниці тернопільської студії та викладачки Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв Дани Петришин.

Окрім практичних навичок, кращі танцюристи отримали сертифікати абітурієнтів, які дають право на безкоштовне проживання у гуртожитку мистецького коледжу протягом пів року. Керівників колективів відзначили подарунками для подальшого розвитку їхніх творчих команд.

«Танцювальний калейдоскоп-2026» став майданчиком для обміну досвідом та потужним стимулом для зростання молодих талантів. Захід залишив яскраві враження та надихнув учасників на нові звершення у хореографічному мистецтві.