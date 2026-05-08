У Теребовлі до Дня матері проведуть благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Захід організовують Теребовлянська міська рада спільно з громадською організацією «Долі, обпалені війною». Початок ярмарку запланований на 10:30 біля пішохідного мосту.

Організатори зазначають, що головна мета заходу. Об’єднати громаду та зібрати кошти для допомоги українським військовим. Усі виручені під час ярмарку гроші передадуть на потреби захисників і захисниць України.

На гостей чекатимуть домашня випічка, солодощі, вироби ручної роботи, сувеніри та різноманітна продукція від місцевих майстрів. Кожен охочий зможе не лише придбати унікальні речі, а й зробити свій внесок у підтримку української армії.

У Теребовлянській громаді наголошують, що такі ініціативи допомагають не лише підтримувати військо, а й зміцнювати єдність між людьми. Благодійний ярмарок стане чудовою нагодою провести час із родиною, подякувати матерям та водночас допомогти тим, хто боронить Україну.

Мешканців та гостей міста закликають активно долучатися до заходу, адже кожна покупка. Це допомога українським військовим та ще один крок до перемоги.