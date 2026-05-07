На Кременеччині відбудеться архієрейська Літургія ПЦУ до річниці канонізації Амфілохія Почаївського

Про проведення Архієрейської Літургії повідомили у Тернопільській єпархії Православної Церкви України.

Святкове богослужіння пройде у суботу, 16 травня, у рідному селі святого. Початок Літургії запланований на 10:00. До участі у спільній молитві запрошують вірян, паломників та гостей з різних громад Тернопільщини.

Преподобний Амфілохій Почаївський є одним із найшанованіших українських святих ХХ століття. Його знають як духовного наставника, цілителя та людину глибокої віри, яка присвятила життя служінню Богові та людям. Щороку до Малої Іловиці прибувають сотні прочан, аби вшанувати пам’ять святого та помолитися біля його рідної домівки.

У Тернопільській єпархії наголошують, що такі заходи допомагають зберігати духовну спадщину українського православ’я та об’єднують людей у спільній молитві за мир і Україну.

