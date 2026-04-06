Сівозміна на городі

Багато українців неодноразово стикалися з тим, що з часом урожай на грядках погіршується: рослини хворіють, плоди дрібнішають, а ґрунт виснажується. Часто причина полягає в неправильному розміщенні культур.

Саме тому досвідчені господині використовують сівозміну на городі. Якщо вирощувати одну і ту ж культуру постійно на одному місці, в ґрунті накопичуються хвороби і шкідники, а запас поживних речовин поступово виснажується. Правильне чергування культур на городі допомагає уникнути цих проблем, покращує стан ґрунту і підвищує врожайність.

Одне з головних правил — представники одного сімейства рослин не повинні повертатися на колишню грядку мінімум три-чотири роки.

Що садити після бобових? Бобові культури вважаються відмінними попередниками для більшості овочів. Квасоля і горох здатні збагачувати грунт азотом завдяки бактеріям, які живуть на їхніх коренях.

Після бобових земля стає більш родючою, тому на таких грядках особливо добре ростуть культури, яким потрібно багато живлення. Це – помідори, перець і різні види капусти.

Що садити після капусти? Капустяні культури належать до найвимогливіших рослин. Вони споживають велику кількість азоту, фосфору і калію. Після таких овочів ґрунт стає менш насиченим поживними речовинами. Тому наступного сезону краще висаджувати культури, які потребують меншої кількості поживних речовин. Хорошим вибором вважаються коренеплоди – морква або буряк.

Що садити після коренеплодів? Коренеплоди мають більш глибоку кореневу систему і отримують живлення з нижніх шарів ґрунту. Завдяки цьому вони допомагають розпушувати ґрунт і поліпшувати його структуру.

Після таких культур зазвичай висаджують рослини, які використовують поживні речовини з верхнього шару землі. Наприклад, добре підходять огірки, кабачки та інші гарбузові культури. Також можна вирощувати листові овочі.

Що садити після огірків і кабачків? Баштанні культури швидко ростуть і активно споживають вологу та поживні речовини. Їх густе листя також затінює ґрунт і допомагає зберігати вологу. Після огірків або кабачків бажано висаджувати бобові культури або цибулю і часник.

Що садити після цибулі та часнику? Цибулеві культури мають помірну потребу в поживних речовинах і позитивно впливають на мікрофлору ґрунту. Їх ефірні олії частково пригнічують розвиток деяких хвороб. Після цибулі та часнику добре ростуть бобові культури або листові овочі, які використовують поживні речовини, що залишилися в ґрунті.

Правильна схема сівозміни овочів допомагає зменшити кількість шкідників, покращує структуру ґрунту і робить урожай більш стабільним.

