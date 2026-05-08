Акція «Книга шпиталю». У Збаражі збирають літературу для поранених військових

У Збаражі стартувала благодійна акція «Книга шпиталю», мета якої. подарувати українським захисникам та захисницям, які проходять лікування і реабілітацію, можливість відпочити душею та знайти підтримку у книгах.

Яровий Роман

Організатори наголошують. гарна книга здатна допомогти відволіктися від важких думок, надихнути, підтримати та подарувати нові емоції у непростий період відновлення після поранень.

Збір літератури проводять для військових, які лікуються у Збаразькому шпиталі.

Які книги потрібні

Найбільше захисники цікавляться такими жанрами:

  • сучасна українська та світова проза;
  • детективи, трилери та пригодницькі романи;
  • історична література без радянської пропаганди;
  • нон-фікшн, психологія, саморозвиток, біографії;
  • фентезі та наукова фантастика.

Організатори просять приносити книги українською або англійською мовами та лише у хорошому стані. Не приймають стару радянську літературу та релігійні видання сумнівного змісту.

Як долучитися до акції

Передати книги можна фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб:

📞 Ірина
+380937351783

Для тих, хто перебуває в іншому місті, організатори готові надати дані для відправки Новою поштою або домовитися про передачу книг іншим способом.

Акція «Книга шпиталю» є ще одним прикладом підтримки українських військових, які щодня боронять свободу та незалежність держави.

Джерело: Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб Збаразька ТГ

