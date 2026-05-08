Акція «Книга шпиталю». У Збаражі збирають літературу для поранених військових

Організатори наголошують. гарна книга здатна допомогти відволіктися від важких думок, надихнути, підтримати та подарувати нові емоції у непростий період відновлення після поранень.
Збір літератури проводять для військових, які лікуються у Збаразькому шпиталі.
Найбільше захисники цікавляться такими жанрами:
Організатори просять приносити книги українською або англійською мовами та лише у хорошому стані. Не приймають стару радянську літературу та релігійні видання сумнівного змісту.
Передати книги можна фахівчині із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб:
📞 Ірина
+380937351783
Для тих, хто перебуває в іншому місті, організатори готові надати дані для відправки Новою поштою або домовитися про передачу книг іншим способом.
Акція «Книга шпиталю» є ще одним прикладом підтримки українських військових, які щодня боронять свободу та незалежність держави.