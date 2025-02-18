Як виростити великі кавуни, які лопаються від цукру?

Останні 10 років ціни на кавуни все вище та вище, і стає складніше купувати даний продукт на регулярній основі. Особливо, якщо сім’я велика. Адже кожен хоче отримати якомога більше скибочок.

Тим не менш, цю красу завжди можна виростити на власній ділянці. Головне знати як! І тут не обійдешся без знань про городництво, так як кавун не вибачає ніяких помилок.

Як виростити великі солодкі кавуни

Найголовніший етап — це саме підготовка ґрунту. Адже кавун вимагає родючої та багатої на мікроелементи землі.

Найкращий та найшвидший спосіб — це придбання коровʼяку чи приготування компосту. Таким чином ви швидко зможете внести органічні добрива в землю, і при цьому вам не доведеться витрачатися. Разом з органічними добривами краще ще й внести золу, яка багата на магній та фосфор, і якщо ви на цьому не готові зупинятися — суперфосфат.

Цей набір буде гарантувати вам неймовірний врожай, і це стосується не тільки кавунів, але і дині, гарбузів, кабачків, тощо.

Також не забувайте про те, що вони вимагають багато простору для розвитку, адже розростаються на 2-3 м. Якщо хочете зберегти більше місця, доведеться поставити вертикальну опору та підвʼязувати кавуни.

Це ще хороший варіант для уникнення появи пролежнів у плодів, які з часом можуть призвести до загнивання. Зізнайтеся, це дуже неприємно, коли ви виростили величезний плід, а потім він раптом вирішує загнити після рясних дощів.

І найголовніший момент, яким селекціонери користуються вже багато років, а людство робить це тисячоліттями — у найбільшого плода зберіть насіння, адже це найкращий посадковий матеріал для врожаїв у наступних сезонах.

Зберігайте насіння у теплому та сухому місці, подалі від дітей і шкідників. І кожного року ви матимете плоди, які можна буде відправляти на виставку.