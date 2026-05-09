П’яний на самокаті

Днями у Тернополі під час дії комендантської години патрульні поліцейські виявили порушника на проспекті Злуки. Увагу інспекторів привернув чоловік, який пересувався містом на електросамокаті. Під час спілкування з ним правоохоронці помітили чіткі ознаки алкогольного сп’яніння, що стало причиною для проведення детальної перевірки.

20-річний чоловік погодився пройти медичний огляд на місці за допомогою приладу «Драгер». Результат тесту підтвердив підозри патрульних — 0,34 проміле алкоголю в крові. На порушника було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), що передбачає суворе покарання.

До слова, проблем з електоросамокатами вистачає не лише у Тернополі, а й у інших населених пунктах області. Так, пригадую випадок, що стався у Бережанах. Тоді 13-річний школяр на електросамокаті збив 95-річну жінку, яка йшла узбіччям дороги. Потерпілу з переломом та забоями доправили до лікарні.

Також варто нагадати, що у центральній частині Тернополя ввели заборону на рух електросамокатів та мопедів.

Жителі та гості міста добре сприйняли заборону на рух легких персональних електричних транспортних засобів (електросамокати, сігвеї, гіроскутери, електровелосипеди тощо), а також механічного транспорту (мотоцикли, мопеди, скутери, квадроцикли, легка комерційна техніка тощо) в пішохідній зоні центральної частини міста.

Обмеження діють у межах пішохідної зони від перехрестя вул. Руська – бульвар Тараса Шевченка (поблизу ЦУМу) до Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, включно з Алеєю пам’яті «Незламні» і так званою тернопільською стометрівкою.

Рішення ухвалив виконавчий комітет через численні скарги мешканців: користувачі легких персональних електричних та механічних транспортних засобів створювали небезпеку для пішоходів у зоні з інтенсивним рухом людей.

У зоні заборони встановлені відповідні дорожні знаки. Контроль за дотриманням обмежень здійснюють працівники управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, Управління патрульної поліції в Тернопільській області.

До слова, обмеження на пересування на електросамокатах та інших легких персональних транспортних засобах тротуарами і пішохідними зонами у центральних частинах міста наразі масово вводить не лише в Україні, а й у Європі.

Галина ВАНДЗЕЛЯК