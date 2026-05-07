У Тернополі затримали 19-річного водія BMW після смертельної ДТП на дамбі

Аварія сталася 6 травня близько 21:20. За попередньою інформацією поліції, молодий тернополянин, керуючи BMW, не впорався з керуванням. Автомобіль занесло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з Renault Megane.

Унаслідок сильного удару водій Renault, житель Тернополя 1970 року народження, загинув на місці події від отриманих травм. Також постраждав 19-річний пасажир BMW. Його госпіталізували до лікарні з переломами та іншими тілесними ушкодженнями.

Слідчі затримали водія BMW у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Слідчі дії тривають.

