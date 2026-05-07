Забудовник не сплатив понад 430 тисяч гривень пайової участі у Збаразькій громаді

Позов в інтересах держави в особі Збаразької міської ради подали прокурори Теребовлянської окружної прокуратури.

Йдеться про 12-квартирний будинок

Як зазначають у прокуратурі, забудовник завершив будівництво багатоквартирного будинку ще у червні 2021 року. Проте обов’язковий пайовий внесок до місцевого бюджету так і не сплатив.

Через це прокурори звернулися до суду з вимогою стягнути кошти, які мали бути спрямовані на розвиток соціальної та інженерної інфраструктури громади.

Наразі суд уже відкрив провадження у справі.

На що мали піти кошти

Пайова участь забудовників є компенсацією за додаткове навантаження на міську інфраструктуру після появи нових житлових будинків.

Ці кошти зазвичай використовують на:

модернізацію водогонів, каналізації та тепломереж;

ремонт доріг і тротуарів;

облаштування зупинок та заїзних кишень;

благоустрій і озеленення територій;

встановлення вуличного освітлення.

У прокуратурі наголошують, що своєчасна сплата таких внесків є важливою для розвитку громади та покращення умов проживання мешканців.