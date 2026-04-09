Два кущі біля капусти — і шкідники оминатимуть грядку

Вирощування капусти часто перетворюється на справжню боротьбу за врожай. Головну загрозу для рослин становлять не лише погодні умови, а й гусениці, попелиці та слимаки.

Багато городників намагаються боротися з ними за допомогою хімічних препаратів, однак інколи ефективніше не знищувати шкідників, а просто відлякати їх.

Виявляється, лише два кущі звичайних чорнобривців, висаджені поруч із качанами, можуть спрацювати краще за будь-який хімікат. Секрет успіху полягає у специфічному різкому ароматі цих квітів. Те, що для нас є приємним осіннім запахом, для більшості городніх шкідників звучить, як сигнал тривоги. Крім того, коріння чорнобривців виділяє в ґрунт особливі речовини, які відлякують нематод та інших дрібних ворогів, що атакують рослину знизу.

Найкраще працюють низькорослі чорнобривці. Вони мають інтенсивніший аромат і не розростаються настільки, щоб затіняти капусту.

Намагайтеся висаджувати розсаду квітів одночасно з капустою. Такий метод доводить, що природа вже вигадала все за нас. Достатньо лише правильно підібрати сусідів по грядці, щоб перетворити город на саморегульовану систему, де краса і користь працюють в одному тандемі.

