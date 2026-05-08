На Тернопільщині під час пожежі загинула 81-річна жінка: поліція розслідує обставини трагедії

Про займання на спецлінію поліції повідомив диспетчер ДСНС.

Як встановили правоохоронці, пожежу помітив працівник поштового відділення. Саме він викликав рятувальників на місце події. Після отримання повідомлення до села виїхала слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції.

Під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіло власниці помешкання. Загиблою виявилася жінка 1944 року народження.

За попередньою інформацією, причиною займання могла стати несправність побутового приладу. Ймовірно, загоряння виникло через телевізор.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

