Що очікує українців у травні?

Цього місяця на українців чекає низка нововведень – від платіжок за комуналку до кешбеку та медичних програм. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав усі подробиці.

Комуналка та субсидії

Основні зміни вартості комунальних послуг пов’язані з завершенням опалювального сезону. Насамперед, йдеться про нові тарифи для власників будинків з електричним опаленням. Ці люди втратять пільги, які мали взимку. І замість спеціальної ціни 2 грн 64 коп., що діяла на перші 2000 кВт-год, від травня платитимуть за загальним тарифом. Наразі становить 4 гривні 32 копійки за кВт-год.

Водночас, «BBC Україна» зауважує, що способом зекономити для українців залишиться нічний тариф, коли вартість електроенергії нижча для тих, хто має двозонний чи тризонний лічильник.

Щодо субсидій на літній сезон, то держава також перерахує їх автоматично, якщо склад сім’ї чи майновий стан не змінилися. Втім, зазначає «ТСН.юа», якщо зміни таки відбулися, споживачі зобов’язані повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Кешбек від держави

У травні відбудуться одразу дві важливі зміни у державних програмах кешбеку. Зокрема, до кінця місяця продовжили дію так званого паливного кешбеку. Щоправда, якщо раніше водії могли отримати до 1000 грн. повернення коштів, то за новими умовами ліміт становить 500 грн. на місяць. Розмір компенсацій не змінився: 15% – за дизельне пальне, 10% – за бензин та 5% – за автогаз. «РБК-Україна» зазначає, що нараховують гроші вже через день після заправки, але на саму картку вони приходять лише наступного місяця. Витратити їх можна на підтримку ЗСУ, благодійність, комунальні послуги, ліки, харчі та книжки.

Водночас, сама програма «Національний кешбек» призупиняє дію. Влада пояснює, що у такий спосіб хоче підбити підсумки проєкту, з’ясувати, наскільки він ефективний, та чи має держава кошти на продовження виплат. У травні тимчасово припинять нарахування коштів за покупки. А українці ще отримають на спеціальну картку виплати за квітень. Витратити їх можна буде до 30 червня. В іншому разі, кошти повернуться державі.

«Доступні ліки»

Цього місяця оновлюються правила державної програми, завдяки якій українці можуть отримувати медпрепарати безкоштовно чи зі знижками. Зокрема, уряд планує розширити перелік медикаментів. Станом на квітень йшлося про 748 позицій. Як зазначають у МОЗ, із них 621 – це лікарські засоби, 59 – препарати інсуліну, – комбіновані препарати, ще 36 – найменування медичних виробів, зокрема тест-смужок для глюкометрів.

Також зміни стосуватимуться отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози («Летрозол», «Екземестан», «Тамоксифен»). Пацієнткам видаватимуть їх винятково за наявності електронного плану лікування в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

У майбутньому урядовці планують розширювати і список препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. «Вже у другому півріччі цього року до програми реімбурсації «Доступні ліки» мають увійти препарати для амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, за всіма діючими речовинами, що рекомендуються медичними протоколами», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Скринінг здоров’я 40+: як зміниться програма

Уже понад 340 тисяч українців подали заявки на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+. А 34 тисячі встигли пройти обстеження. Водночас в уряді повідомили про зміни в ініціативі, які мають зробити її простішою для користувачів.

Уряд ухвалив низку змін до програми Скринінг здоров’я 40+, зокрема, скасували прив’язку до дня народження. Адже раніше подати заяву на участь у скринінгу можна було лише після 30 днів від дня народження. Навіть якщо людині станом на 1 січня 2026-го вже виповнилося 40 або більше років, запрошення їй однаково приходило лише через місяць після уродин.

Тепер же чиновники обіцяють, що українці від 40 і старше не муситимуть чекати конкретної дати, а зможуть подати заяву у зручний для себе час.

Також має змінитися і термін використання 2 тис. грн, виділених на скринінг. Після зарахування цих грошей на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, аби оплатити послугу. Якщо кошти не використають за цей час, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали виплату раніше, зможуть використати гроші до кінця червня цього року.

Усі ці оновлення мають запрацювати після завершення необхідних технічних доопрацювань застосунку і Порталу Дія.

Щоб потрапити на скринінг, потрібно отримати запрошення у застосунку Дія. Наразі воно ще приходить через 30 днів після дня народження, але коли анонсовані зміни набудуть чинності, конкретної дати чекати буде не потрібно.

Після схвалення запрошення потрібно отримати Дія.Картку для нарахування коштів та дочекатися, поки прийдуть гроші. Далі обрати заклад охорони здоров’я для проходження скринінгу.

Якщо немає Дії чи смартфону, потрібно звернутися до відділення ПриватБанку та оформити фізичну пластикову картку зі спеціальним рахунком. Після цього необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу для активації участі у програмі.