У Києві відбулася перша Всеукраїнська премія «Дитина року 2026», за перемогу в якій змагалися талановиті діти з різних регіонів України. Серед переможців – учениця 5-Б класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого Вероніка Турлай. Вона отримала дві відзнаки – «Топ-модель року» та «Гордість року».

Журі відзначило досягнення тернополянки у вокалі, декламуванні віршів, її участь в українських і міжнародних конкурсах краси, а також роботу ведучою на телеканалі.