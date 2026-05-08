У Тернополі зіткнулися Nissan та мотоцикл Honda: байкера госпіталізували з переломами

Унаслідок зіткнення серйозно травмувався 30-річний мотоцикліст. Чоловіка бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні з переломом ноги та множинними ушкодженнями.

Про аварію повідомили у поліції Тернопільської області. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин ДТП.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Nissan Navara під час виконання маневру розвороту виїхав на смугу зустрічного руху. У цей момент сталося зіткнення з мотоциклом Honda Hornet, який рухався назустріч.

Унаслідок сильного удару водій мотоцикла отримав тяжкі тілесні ушкодження. Медики надали потерпілому першу допомогу на місці події та доставили його до лікувального закладу.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці встановлюють усі причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

