У День пам’яті та примирення вшанували полеглих за волю та незалежність України

Сьогодні, коли український народ знову змушений захищати свою державу від російської агресії, значення цієї дати набуває особливого змісту. Українські військові щодня боронять незалежність, свободу та майбутнє країни, продовжуючи боротьбу за право жити у вільній державі.

Пам’ять про трагедії минулого нагадує про високу ціну миру, людської гідності та незалежності. Українці схиляють голови перед усіма, хто віддав життя за Батьківщину у різні історичні періоди, та висловлюють вдячність сучасним захисникам, які сьогодні стоять на обороні держави.

Подвиг Героїв назавжди залишиться у пам’яті народу як символ мужності, самопожертви та незламності українського духу.

Доземний уклін і вічна шана всім, хто боровся та бореться за Україну.