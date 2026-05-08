Ще одне молоде життя забрала війна. На фронті загинув 19-річний воїн з Борщівщини Віктор Логазюк

Трагічну звістку повідомили у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району Донецької області 16 вересня 2025 року загинув військовослужбовець контрактної служби, солдат Віктор Логазюк, 2006 року народження, житель села Бережанка Скала-Подільської громади.

«З сумом повідомляємо, що вірний військовій присязі та Українському народові, в ході ведення бойових дій зі збройними формуваннями рф поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області загинув військовослужбовець. Клята війна знову і знову забирає життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози, а особливо боляче, коли до дому на Щиті повертається ще майже дитина, юний Герой. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини. Велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», — йдеться у повідомленні.

У громаді висловили щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою України.

Читайте також: У Чорткові учні ліцею зустрілися з ветераном війни.

Нагадуємо: 23-річний воїн із Чорткова отримав орден «За мужність» на передовій.