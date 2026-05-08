Чому редис виростає гірким та порожнім?

Редис – один із найулюбленіших весняних овочів, що ідеально пасує до свіжих салатів та закусок. Та іноді навіть найсвіжіший редис може розчарувати. Щоб урожай вийшов хорошим, важливо не припускатися основних помилок.

Городникам радять для отримання багатого врожаю редису внести до ґрунту солону воду. Для приготування розчину достатньо змішати із водою 200 г хлориду натрію. Після поливання обробіть ґрунт незгорілими деревними залишками, щоб захистити рослину від хробаків.

Експерти радять підгодовувати овоч одразу після того, як з’явилися листові пластинки. Не забувайте також регулярно поливати редис. Якщо води буде мало, то не варто сподіватися на те, що врожай буде хорошим.

Для весняного садіння важливо звертати увагу на терміни дозрівання, стійкість до стрілкування та однорідність м’якоті. Саме такі сорти забезпечують швидкий, смачний та якісний урожай у відкритому ґрунті.