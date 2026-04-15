Як вибрати тактичне взуття для літа

Літо — найвимогливіший сезон для тактичного взуття. Спека, пил, пісок і підвищена фізична активність ставлять перед взуттям одночасно суперечливі вимоги: воно має захищати ногу, але не перегрівати її; бути міцним, але легким. Неправильно підібране взуття перетворює будь-яку польову операцію на катування ще до того, як вона по-справжньому розпочнеться. Розуміння ключових критеріїв вибору рятує від цієї помилки.

Вентиляція — головний пріоритет

У спеку пріоритет номер один — відведення тепла та вологи від стопи. Людська нога виділяє близько 250 мл поту на добу у спокійному стані; при активному русі та температурі понад +30°C ця цифра зростає вдвічі. Взуття з повністю закритим верхом перетворюється на «парилню», що підвищує температуру шкіри, стимулює утворення мозолів та створює середовище для грибкових захворювань. Перегрів стопи — не просто дискомфорт, а реальна загроза боєздатності при тривалих операціях у спеку.

Оптимальний варіант для літа — взуття з верхом, що поєднує щільну Cordura у нижній зоні (захист від каміння та гілок) із сітчастими (mesh) вставками у верхній частині. Якщо планується робота в умовах підвищеної запиленості або в аридних районах — перевагу варто віддати щільному синтетику без mesh: пісок, що набивається крізь сітку, не лише дискомфортний, але й швидко руйнує матеріал зсередини.

Підошва та висота берця для жарких умов

Звичайна гумова підошва на нагрітому асфальті чи піску може досягати температури +65–70°C, що негативно впливає на клейові з’єднання та EVA-мідсол. Для літнього тактичного взуття шукайте підошви з маркуванням HRO — це означає стійкість до контакту з поверхнею температурою до +130°C впродовж 60 секунд. Vibram Montagna та аналогічні суміші спеціально розроблені для роботи у спекотних умовах і не тверднуть при нагріванні. Глибина протектора для літнього польового взуття — 4–6 мм: занадто агресивний «гірський» протектор для сухого ґрунту та піску надмірний, між шипами набивається суха земля, що знижує зчеплення.