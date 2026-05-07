Біля Тернопільського ставу сталася смертельна ДТП за участі BMW та Renault

Одна людина загинула

За попередніми даними, зіткнулися автомобілі BMW та Renault.

Унаслідок сильного удару одна людина загинула на місці події. Ще одного потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні.

На місці працювали правоохоронці

Після аварії на місце прибули слідчі та поліцейські. Вони встановлюють усі обставини та причини смертельної ДТП.

Через аварію рух транспорту на цій ділянці був ускладнений.

Деталі трагедії з’ясовуються.

