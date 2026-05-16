У Тернополі 17-річний мотоцикліст врізався у «швидку» на Дамбі

Підліток на Kawasaki врізався у спецавтомобіль

За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль швидкої допомоги Citroen Jumper рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною.

Водій спецтранспорту зупинився у лівій смузі для виконання маневру розвороту.

У цей момент позаду рухався 17-річний тернополянин на мотоциклі Kawasaki Z900. Юнак не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину автомобіля медиків.

Підлітка госпіталізовувати не довелося

Унаслідок зіткнення неповнолітній мотоцикліст отримав травми різного ступеня тяжкості.

На місце події прибув інший екіпаж швидкої допомоги. Після огляду та надання медичної допомоги хлопця відпустили на амбулаторне лікування. Загрози його життю немає.

Поліція перевіряє обставини ДТП

Правоохоронці встановлюють усі деталі аварії. Зокрема, перевіряється, чи мав підліток посвідчення водія категорії А, адже керування мотоциклами такої потужності дозволене лише з 18 років.