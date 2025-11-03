03.11.2025 10:14

Чергову схему вивезення ухилянтів за кордон викрили на Тернопільщині (ВІДЕО)

03.11.2025

Ірина Нова

77

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Двоє мешканців Тернопільщини віком 39 та 34 роки разом зі спільниками налагодили схему, що дозволяла військовозобов’язаним чоловікам незаконно перетинати кордон.

Свої «послуги» ділки оцінювали у 13 тисяч доларів США з одного «клієнта», повідомляють у поліції області.

За даними слідства, зловмисники підшукували потенційних нелегалів на Тернопільщині, після чого організовували їхнє транспортування до прикордонних районів Закарпаття. Там ухилянтів поселяли в готелі, де вони чекали на інструкції та зустріч із місцевими провідниками, які мали безперешкодно провести їх до сусідньої країни, в обхід блокпостів та прикордонних пунктів пропуску.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали обох організаторів схеми «на гарячому» під час отримання ними частини грошової винагороди від ухилянта.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції повідомили фігурантам  про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Також правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності злочинної  групи.

Теги: Тернопільщина, схеми виїзду за кордон, перевезення ухилянтів

