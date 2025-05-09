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30 артилерійських снарядів знайшли біля новобудови у Тернополі

09.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі та області піротехніки ДСНС знищили 31 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Символічно, що виявили і ліквідували боєприпаси 8 травня, у День пам’яті та примирення.

Про це повідомляють рятувальники.

Зокрема, у Тернополі на території новобудови виявлено 30 артснарядів калібром 45 мм. Усі боєприпаси вилучено та знищено піротехніками того ж дня.

У селі Колодрібка Заліщицької громади знищено снаряд калібром 76 мм, знайдений раніше у полі.

У Великому Ходачкові виявлено артснаряд калібром 45 мм. Його, як і решту, знешкодять із дотриманням заходів безпеки.

“У разі виявлення підозрілих предметів — не торкайтесь, не переміщуйте. Телефонуйте 101 або 102!”, – наголошують рятувальники.

Теги: Тернопіль, ДСНС, рятувальники, боєприпаси, снаряди

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