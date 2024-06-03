З’явився новий графік відключення світла на Тернопільщині

У ВАТ «Тернопільобленерго» оприлюднили новий графік погодинного відключення електричної енергії на Тернопільщині з 3 по 9 червня цього року.

За повідомленням НЕК «Укренерго» цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Така ситуація спричинена трьома факторами. Це – виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня, а також прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

Як зазначають в НЕК «Укренерго», протягом тижня в енергосистемі країни буде зберігатися дефіцит потужності, він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому очікується, що по всій країні будуть застосовуватись графіки вимкнень – пояснили енергетики.

У разі відсутності потреби у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів застосовувати не будуть. Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні. ізних будинків однієї вулиці.

Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці. Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК.