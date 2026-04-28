Тернопільські команди здолали представників Львівщини

26 квітня у чотирнадцятому турі другого кола тернопільські команди зустрічалися із представниками Львівщини. «Дністер» грав на виїзді із яворівським «Кормілом» (команди мали однакову кількість очок), а «Агрон» приймав свого переслідувача у турнірній таблиці – ФК «Миколаїв».

Після безгольового першого тайму доля матчу вирішилася після перерви, коли Станіслав Бацман на ближній стійці замкнув подачу з кутового Тараса Червонецького.

«Корміл» (Яворів) – «Дністер» (Заліщики) – 0:1 (0:0).

Гол: С. Бацман (59).

Поєдинок у Великих Гаях розпочався на зустрічних курсах. Вже з 18-ї хвилини господарі залишилися вдесятьох, оскільки Руслан Луцик отримав від судді пряму червону картку. Проте «агронівці» не знітилися і на 26-й хвилині відкрили рахунок. Відзначився Тарас Гром’як, який реалізував пенальті, – 0:1. Через декілька хвилин Гром’як подвоїв рахунок ударом головою передачу з правого флангу – 0:2. У другому таймі, на 72-й хвилині, Гром’як, після того, як не за правилами зіграли проти Валентина Білика, реалізував другий одинадцятиметровий – 0:3. На 81-й хвилині гостям вдалося відквитати один м’яч – 1:3.

«Агрон» (Великогаївська ОТГ) – ФК «Миколаїв» – 3:1 (2:0).

Голи: Т. Гром’як (26, пен.; 31; 72, пен.). – В. Славецький (81).

Вилучення: Р. Луцик (18).

Після цих поєдинків «Дністер» із 26 заліковими пунктами піднявся на 2-є місце, а «Агрон», маючи в активі 29 очок, продовжує очолювати турнірну таблицю.

У п’ятнадцятому турі другого кола 2 травня «Дністер» прийматиме «Колос» (Полонне, Хмельницька область), а наступного дня – «Агрон» «Маяк» (Сарни, Рівненська область).