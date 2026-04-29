Нові обмеження щодо продажу алкоголю

Рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення від 17 квітня 2026 року, яким впроваджуються додаткові безпекові заходи в регіоні. Згідно з ним, бізнесу, що працює цілодобово, рекомендують припиняти продаж алкоголю в межах комендантської години.

В обласній військовій адміністрації зазначають, що такі кроки ініційовані на основі звернень правоохоронців. Головною метою обмежень є підтримання громадського порядку та посилення безпеки на території області під час воєнного стану. Виняток із правил стосується лише медичних і дезінфекційних засобів.

У ТОВА наголошують, що контроль за дотриманням правопорядку залишається пріоритетом. Підприємцям радять дотримуватися рекомендацій, аби забезпечити стабільну безпекову ситуацію в нічний час.