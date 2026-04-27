Із перемог розпочала сезон 2026 року тернопільська веслувальниця Іванна Дяченко, повідомили у Національному олімпійському комітеті України в Тернопільській області.

Спортсменка здобула чотири «золоті» медалі на змаганнях за Кубок України з веслування на байдарках і каное.

Іванна Дяченко є майстром спорту України міжнародного класу.

Спортсменка представляє Тернопільську обласну школу вищої спортивної майстерності.

Наступними змаганнями для спортсменки стануть етапи Кубка світу та чемпіонат Європи.

Також високі результати продемонстрували вихованці тренерів Володимира та Анастасії Гикавих – Єгор Гнатюк і Максим Пейко, які вибороли перше місце на дистанції 1000 метрів у байдарці-двійці серед юніорів.