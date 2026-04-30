Збаразькі гирьовики вибороли майже 30 медалей на чемпіонаті України

Змагання відбулися у Збаражі та зібрали понад 300 учасників різного віку. Наймолодшому було 9 років, найстаршому — 79.
Збаражани становили майже половину збірної Тернопільщини. У підсумку команда області посіла четверте місце серед 16 регіонів України.
Особливу увагу привернув досвідчений спортсмен Петро Багрій. У категорії 65–69 років він:
побив три світові рекорди,
переміг у вправах «поштовх» і «ривок»,
показав найкращий результат за сумою двох дисциплін.
Збаразькі гирьовики здобули низку нагород.
Золото вибороли:
Юрій Пославський, Павло Милян, Олег Кирик, Володимир Гуменний, Олег Карпеко.
Срібло отримали:
Юрій Ігнатьєв, Максим Канюка, Костянтин Скоропляс, Ілля Пущак, Тарас Краплич, Олег Карпеко.
Бронзові нагороди здобули:
Юрій Стрілецький, Ярослав Станьковський, Павло Милян, Костянтин Скоропляс, Денис Романюк, Ілля Пущак, Олег Кирик, Зоряна Герасимюк, Роман Равлик.
Наймолодший учасник команди, 9-річний Владислав Клочин, посів четверте місце. Він продемонстрував хорошу підготовку і витримку.
Також достойно виступили інші спортсмени громади, які були близькі до призових місць.
Успіх збаразьких гирьовиків — це результат системної підготовки та сильної школи спорту.