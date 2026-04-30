Збаразькі гирьовики вибороли майже 30 медалей на чемпіонаті України

Змагання відбулися у Збаражі та зібрали понад 300 учасників різного віку. Наймолодшому було 9 років, найстаршому — 79.

Сильний результат команди

Збаражани становили майже половину збірної Тернопільщини. У підсумку команда області посіла четверте місце серед 16 регіонів України.

Світові рекорди ветерана

Особливу увагу привернув досвідчений спортсмен Петро Багрій. У категорії 65–69 років він:

побив три світові рекорди,

переміг у вправах «поштовх» і «ривок»,

показав найкращий результат за сумою двох дисциплін.

Перемоги та призові місця

Збаразькі гирьовики здобули низку нагород.

Золото вибороли:

Юрій Пославський, Павло Милян, Олег Кирик, Володимир Гуменний, Олег Карпеко.

Срібло отримали:

Юрій Ігнатьєв, Максим Канюка, Костянтин Скоропляс, Ілля Пущак, Тарас Краплич, Олег Карпеко.

Бронзові нагороди здобули:

Юрій Стрілецький, Ярослав Станьковський, Павло Милян, Костянтин Скоропляс, Денис Романюк, Ілля Пущак, Олег Кирик, Зоряна Герасимюк, Роман Равлик.

Молодь показує характер

Наймолодший учасник команди, 9-річний Владислав Клочин, посів четверте місце. Він продемонстрував хорошу підготовку і витримку.

Також достойно виступили інші спортсмени громади, які були близькі до призових місць.

Сила, що приносить результат

Успіх збаразьких гирьовиків — це результат системної підготовки та сильної школи спорту.