Все вирішиться в Заліщиках

22 квітня відбулися перші поєдинки 1/2 фіналу Кубка України з футболу серед аматорських команд. В одному із них чемпіон України серед аматорів – заліщицький «Дністер» в гостях на Рівненщині поступився з мінімальним рахунком сарненському «Маяку».

Суперники по Групі 1 чемпіонату України серед аматорів провели напружений поєдинок, долю визначив єдиний гол наприкінці першого тайму. Тотовицький навішував з правого флангу й влучив у приставлену до боку корпусу руку Тараса Червонецького, який перебував в своєму карному майданчику, суддя призначив пенальті на користь «Маяка». Одинацятиметровий ударом в кут воріт реалізував все той же Тотовицький – 1:0.

У другому таймі футболісти «Дністра» заграли активніше і мали нагоду відігратися, але господарям вдалося зберегти переможний рахунок.

Тож все вирішиться у матчі-відповіді в Заліщиках 29 квітня.

Після цього поєдинку ФК «Дністер» звернувся зі своєї сторінки у соцмережі до Української асоціації футболу, від якої керівництво заліщицького клубу вимагає справедливості та об’єктивного арбітражу.

На розсуд громадськості вони навели чотири епізоди, які, на їхній погляд, судді трактували несправедливо щодо їхньої команди, й серед них на першому місці призначений пенальті у матчі аматорського кубка «Маяк» – «Дністер». «Мʼяч влучає у корпус гравцю, при цьому рука притиснута до нього та не збільшує площу тіла», – йдеться у дописі ФК «Дністер».

«Маяк» (Сарни) – «Дністер» (Заліщики) – 1:0 (1:0).

Гол: А. Тотовицький (45, пен.).

«Дністер»: В. Кузняк, Т. Червонецький, А. Малащук, О. Тракало, С. Бацман, Д. Бобик, М. Михайленко, А. Уманець (О. Божко 68), І. Дячинський (Н. Процик), М. Ландяк Микола (І. Кірієнко, 84), Ю. Захарків (А. Колосков, 74). Заміна: І. Кравець. Головний тренер – О. Краснопьоров.