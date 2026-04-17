Нещасний випадок на Тернопільщині: у водоймі втопився 4-річний хлопчик

Дитина самостійно пішла до водойми

Як встановили правоохоронці, близько 11:40 бабуся виявила онука у воді та одразу викликала медиків. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо відомо, що за дитиною наглядали бабуся та дідусь, а мати в цей час перебувала на роботі. Хлопчик грався на подвір’ї, однак згодом самостійно вийшов за його межі та попрямував до водойми, що розташована приблизно за 100 метрів від будинку. За словами рідних, він і раніше ходив туди гратися.

Реанімація не допомогла

Зникнення дитини першою помітила бабуся. Згодом вона знайшла хлопчика у ставку глибиною близько 70 сантиметрів. Жінка витягнула його з води, а дідусь намагався надати першу допомогу.

Медики також проводили реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося. Відомо, що загиблий був єдиною дитиною в сім’ї, а його батько — військовослужбовець.

Триває розслідування

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з позначкою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Поліція вкотре закликає дорослих не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо поблизу водойм.