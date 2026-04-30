На Лановеччині вшанували жертв Молотківської трагедії

У 1943 році нацистські каральні загони знищили село Молотків. За кілька годин було вбито 617 мирних мешканців.
Серед загиблих — 92 дитини. Цілі родини зникли. Село перетворили на попелище.
Цю трагедію часто називають «волинською Хатинню».
Події минулого боляче відгукуються сьогодні. Назви Буча, Ірпінь, Маріуполь нагадують. Злочини проти мирного населення не зникли.
Пам’ять про Молотків — це нагадування про ціну свободи та необхідність говорити правду.
Під час заходів мешканці, духовенство та представники влади помолилися за загиблих.
Кожне ім’я, кожна доля — частина історії, яку не можна забути.
Пам’ятаємо. Щоб подібне ніколи не повторилося.