30.04.2026 16:18

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Лановеччині вшанували жертв Молотківської трагедії

29 квітня Лановецька громада знову зібралася у скорботі. Вшанували 83-ті роковини Молотківської трагедії — однієї з найчорніших сторінок історії краю.

30.04.2026

Яровий Роман

Історія, Новини

Поширити:

Знищене село і сотні жертв

У 1943 році нацистські каральні загони знищили село Молотків. За кілька годин було вбито 617 мирних мешканців.

Серед загиблих — 92 дитини. Цілі родини зникли. Село перетворили на попелище.

Цю трагедію часто називають «волинською Хатинню».

Пам’ять, що перегукується з сьогоденням

Події минулого боляче відгукуються сьогодні. Назви Буча, Ірпінь, Маріуполь нагадують. Злочини проти мирного населення не зникли.

Пам’ять про Молотків — це нагадування про ціну свободи та необхідність говорити правду.

Спільна молитва і вшанування

Під час заходів мешканці, духовенство та представники влади помолилися за загиблих.

Кожне ім’я, кожна доля — частина історії, яку не можна забути.

Пам’ятаємо. Щоб подібне ніколи не повторилося.

Теги: Ланівці, трагедія, Молотків

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах