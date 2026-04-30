На Лановеччині вшанували жертв Молотківської трагедії

Знищене село і сотні жертв

У 1943 році нацистські каральні загони знищили село Молотків. За кілька годин було вбито 617 мирних мешканців.

Серед загиблих — 92 дитини. Цілі родини зникли. Село перетворили на попелище.

Цю трагедію часто називають «волинською Хатинню».

Пам’ять, що перегукується з сьогоденням

Події минулого боляче відгукуються сьогодні. Назви Буча, Ірпінь, Маріуполь нагадують. Злочини проти мирного населення не зникли.

Пам’ять про Молотків — це нагадування про ціну свободи та необхідність говорити правду.

Спільна молитва і вшанування

Під час заходів мешканці, духовенство та представники влади помолилися за загиблих.

Кожне ім’я, кожна доля — частина історії, яку не можна забути.

Пам’ятаємо. Щоб подібне ніколи не повторилося.