Спиртзавод на Тернопільщині знову виставили на продаж за 148 млн грн

Стартова ціна становить 147,7 мільйона гривень.
До складу майнового комплексу входять:
58 об’єктів нерухомості,
виробниче та спеціалізоване обладнання,
27 одиниць транспорту і спецтехніки.
Завод спеціалізується на виробництві етилового спирту та інших органічних речовин.
Продукцію використовують у різних сферах. Зокрема як компонент для палива, включно з біоетанолом.
Підприємство розташоване у селі Зарубинці. Поруч проходять важливі автошляхи.
Це забезпечує зручну логістику та потенціал для розвитку виробництва.
Фонд держмайна вже виставляв завод на продаж раніше. Проте покупців не знайшлося.