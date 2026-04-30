Спиртзавод на Тернопільщині знову виставили на продаж за 148 млн грн

ФДМУ знову виставив на торги Зарубинський спиртовий завод

Стартова ціна становить 147,7 мільйона гривень.

До складу майнового комплексу входять:

58 об’єктів нерухомості,

виробниче та спеціалізоване обладнання,

27 одиниць транспорту і спецтехніки.

Що виробляє підприємство

Завод спеціалізується на виробництві етилового спирту та інших органічних речовин.

Продукцію використовують у різних сферах. Зокрема як компонент для палива, включно з біоетанолом.

Переваги розташування

Підприємство розташоване у селі Зарубинці. Поруч проходять важливі автошляхи.

Це забезпечує зручну логістику та потенціал для розвитку виробництва.

Не перша спроба продажу

Фонд держмайна вже виставляв завод на продаж раніше. Проте покупців не знайшлося.