Марта Мороз знову перемогла, на цей раз у Канаді

Як нещодавно писала газета «Свобода», Мартa Мороз перемогла на міжнародному конкурсі «Vernissage de Printemps» («Весняний вернісаж») у Парижі. І ось знову чергова перемога – тернопільська школярка здобула диплом І ступеня на Канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості в місті Торонто.

Вихованка Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука представила на міжнародний розсуд серію авторських робіт «Фантазійні ляльки Марти», яка отримала найвищу оцінку журі в номінації «Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво».

Марта навчається у класі Алли Твердинюк у відділі «Художнього оздоблення текстилю». Наставниця юної мисткині також отримала від організаторів фестивалю диплом за підготовку терноплянки до творчих змагань.