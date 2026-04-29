Марта Мороз знову перемогла,  на цей раз у Канаді

29.04.2026

Вишнева Галина

Культура, Новини

Як нещодавно писала газета «Свобода», Мартa Мороз перемогла на міжнародному конкурсі «Vernissage de Printemps» («Весняний вернісаж») у Парижі. І ось знову чергова перемога – тернопільська школярка здобула диплом І ступеня на Канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості в місті Торонто.

Вихованка Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука представила на міжнародний розсуд серію авторських робіт «Фантазійні ляльки Марти», яка отримала найвищу оцінку журі в номінації «Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво».

Марта навчається у класі Алли Твердинюк у відділі «Художнього оздоблення текстилю». Наставниця юної мисткині також отримала від організаторів фестивалю диплом за підготовку терноплянки до творчих змагань.

