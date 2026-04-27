На Чортківщині негода зірвала дахи та пошкодила будинки

Станом на зараз підтверджено пошкодження чотирьох об’єктів.

По два випадки зафіксували у селах Горішня Вигнанка та Біла.

На місцях працювали представники громади разом із фахівцями з надзвичайних ситуацій. Частину наслідків вдалося ліквідувати одразу.

Працює спеціальна комісія

Створено комісію, яка обстежує пошкоджене майно. До її складу увійшли представники:

відділу з надзвичайних ситуацій,

муніципальної інспекції,

ДАБК,

старости сіл,

рятувальники ДСНС.

Фахівці складають акти обстеження. Після цього вирішуватимуть питання допомоги постраждалим.

Що робити мешканцям

Жителів громади, чиє майно постраждало, просять звернутися до ЦНАПу Чортківської міської ради.

Потрібно подати письмову заяву. Це дозволить комісії офіційно зафіксувати руйнування.