27.04.2026 18:33

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Чортківщині негода зірвала дахи та пошкодила будинки

У Чортківській громаді зафіксували наслідки негоди. Сильний вітер, що вирувaв 26 квітня, пошкодив житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

27.04.2026

Яровий Роман

Новини, Економіка

Поширити:

Станом на зараз підтверджено пошкодження чотирьох об’єктів.
По два випадки зафіксували у селах Горішня Вигнанка та Біла.

На місцях працювали представники громади разом із фахівцями з надзвичайних ситуацій. Частину наслідків вдалося ліквідувати одразу.

Працює спеціальна комісія

Створено комісію, яка обстежує пошкоджене майно. До її складу увійшли представники:

відділу з надзвичайних ситуацій,
муніципальної інспекції,
ДАБК,
старости сіл,
рятувальники ДСНС.

Фахівці складають акти обстеження. Після цього вирішуватимуть питання допомоги постраждалим.

Що робити мешканцям

Жителів громади, чиє майно постраждало, просять звернутися до ЦНАПу Чортківської міської ради.

Потрібно подати письмову заяву. Це дозволить комісії офіційно зафіксувати руйнування.

Джерело: Чортківська міська рада

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах