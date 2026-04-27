«Самбір–Нива-2» поступився

24 квітня у 28-у турі другої ліги групи А «Самбір–Нива-2» приймав вінницьку «Ниву» та поступився з рахунком – 0:3.

Цей поєдинок мав велике значення для обох команд, адже їх розділяло лише одне очко.

Перший тайм відбувся на зустрічних курсах, обидві команди намагалися застосовувати пресинг. Наприкінці першого тайму гості відкрили рахунок. Загорулько віддав пас на лівий фланг, Петленко дійшов з м’ячем до кута карного майданчика і сильно та влучно пробив у праву дев’ятку – 0:1.

На початку другого тайму господарі заволоділи територіальною ініціативою, а вінничани намагалися грати на контратаках. Під час однієї з них знову відзначився Петленко, який був першим на добиванні – 0:2.

Після другого пропущеного м’яча гра в тернопільсько-самбірських футболістів розклеїлася.

На останніх хвилинах команди обмінялися яскравими моментами. Спочатку Загорулько забив третій м’яч у ворота господарів, скориставшись помилками їхніх футболістів в обороні. А на останній хвилині гри Богдан Бідзінський з передачі Радіона Посєвкіна влучив у каркас воріт гостей.

Тож «Нива-2» у Самборі поступається в нивівському протистоянні.

Отже, після 25-ти поєдинків «Самбір–Нива-2» має в активі 44 очки і займає 4-ту сходинку турнірної таблиці.

ФК «Самбір–Нива-2» (Тернопіль) – ФК «Нива» (Вінниця) – 0:3 (0:1).

Голи: А. Петленко (45, 61), А. Загорулько, 89.

Самбір-Нива-2 (стартовий склад): В. Шарун, М. Гайдук, М.-Л. Шута, Н. Ващишин (М. Кицун, 69), В. Матусевич, В. Садовнік (Р. Посєвкін, 63), Д. Дударєв (Б. Бідзінський, 58), В. Романюк (В. Михайлів, 46), М. Крамарчук, М. Лехів (В. Мендрук, 46), А. Дудік. Заміна: А. Борис, О. Доброштан, Ю. Михайлів. Тренер: Роман Марич.

У наступному турі, 2-го травня, «Самбір–Нива-2» гратиме в гостях із стрийською «Скалою 1911».