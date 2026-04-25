Трагедія у Мишковицькому ліцеї: загинув 10-класник Максим Щотчук

Світла пам’ять юному ліцеїсту

Максим навчався у Мишковицькому ліцеї. У пам’яті вчителів та однокласників він залишиться добрим, щирим і світлим хлопцем.

Його передчасна смерть стала важким ударом для всієї шкільної родини.

У навчальному закладі висловили співчуття рідним:

«Максим назавжди залишиться у нашій пам’яті як світлий учень. Ми поділяємо біль родини та сумуємо разом», — зазначили у ліцеї.

Скорбота громади

Звістка про трагедію сколихнула всю громаду. У соцмережах люди пишуть слова підтримки родині та згадують хлопця як вихованого і доброзичливого.

Смерть дитини — це біль, який об’єднує всіх.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

Вічна пам’ять Максиму.