Трагедія у Мишковицькому ліцеї: загинув 10-класник Максим Щотчук

Максим навчався у Мишковицькому ліцеї. У пам’яті вчителів та однокласників він залишиться добрим, щирим і світлим хлопцем.
Його передчасна смерть стала важким ударом для всієї шкільної родини.
У навчальному закладі висловили співчуття рідним:
«Максим назавжди залишиться у нашій пам’яті як світлий учень. Ми поділяємо біль родини та сумуємо разом», — зазначили у ліцеї.
Звістка про трагедію сколихнула всю громаду. У соцмережах люди пишуть слова підтримки родині та згадують хлопця як вихованого і доброзичливого.
Смерть дитини — це біль, який об’єднує всіх.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.
Вічна пам’ять Максиму.