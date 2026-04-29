Французи передали сонячні панелі та інвертори

Білобожницька громада отримала від французької асоціації AEPU «Допоможемо Україні разом» сонячні панелі та інвертори.

“Днями Білобожницька громада отримала благодійну допомогу у вигляді 660 сонячних панелей та 10 інверторів від французької неприбуткової гуманітарної асоціації Agir Ensemble Pour l’Ukraine. Цьому знаковому досягненню передувала тривала, злагоджена та наполеглива праця всієї команди Білобожницької громади, об’єднаної спільною метою та відповідальністю за майбутнє Встановлюючи власну генерацію, ми зменшуємо навантаження на державну мережу, допомагаючи енергетикам швидше відновлювати пошкоджені об’єкти”, – нагороджують у громаді.

Згідно з проєктами сонячні панелі будуть встановлені на школах і дитсадках, медичних закладах громади, що дозволить безперебійно працювати та навчатися навіть під час відключень.