На війні загинув військовий з Гусятинщини Михайло Стецяк

Михайло Стецяк, 1966 року народження, служив радіотелефоністом стрілецького взводу.
Він сумлінно виконував військовий обов’язок та до останнього залишався вірним Україні.
Захисник зник безвісти 24 червня 2024 року. Тривалий час родина не мала жодної звістки.
Лише нещодавно підтвердили найгірше. Воїн загинув у той же день під Вовчанськом на Харківщині.
Громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Про зустріч тіла та похорон повідомлять додатково.
Вічна пам’ять і слава українському воїну.