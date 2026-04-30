На війні загинув військовий з Гусятинщини Михайло Стецяк

Вірний присязі до кінця

Михайло Стецяк, 1966 року народження, служив радіотелефоністом стрілецького взводу.

Він сумлінно виконував військовий обов’язок та до останнього залишався вірним Україні.

Вважався зниклим безвісти

Захисник зник безвісти 24 червня 2024 року. Тривалий час родина не мала жодної звістки.

Лише нещодавно підтвердили найгірше. Воїн загинув у той же день під Вовчанськом на Харківщині.

Співчуття родині

Громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Про зустріч тіла та похорон повідомлять додатково.

Вічна пам’ять і слава українському воїну.