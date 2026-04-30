Щоби молоде слово мало силу та звучання

28 квітня у Тернопільській центральній міській бібліотеці панувала атмосфера думки, слова і творчого пошуку. Тут відбувся семінар-практикум відділення філології та мистецтвознавства обласного відділення Малої академіії наук України – подія, що об’єднала тих, хто живе літературою не лише як навчальною дисципліною, а як способом осмислення світу.

Директорка обласного відділення МАН Олександра Мигайчук, не лише окреслила завдання і виклики, а й наголосила на ролі наставника у формуванні уважного, чутливого до слова юного дослідника.

Кандидатка філологічних наук, доцентка, викладачка обласного відділення МАН Марія Данилевич, розпочала свій виступ фразою, що одразу задала тон усій розмові: «Література не в підручниках – література саме життя».

І справді, у подальшій розмові література постала не як набір текстів, а як живий організм, що реагує на біль і виклики часу. Йшлося про материнську прозу воєнного періоду. Окрему увагу було приділено підлітковій літературі. Не оминули й зарубіжного контексту: постаті письменників, пов’язаних із тернопільським краєм, постали у новому світлі – як частина великого культурного діалогу, що не знає кордонів.

Про сучасні виклики та тенденції в дослідженні літератури розповіла Світлана Бородіца, кандидатка філологічних наук, доцентка ТНПУ ім. В. Гнатюка. Вона окреслила не лише вимоги до сучасних учнівських досліджень, а й тонко підмітила зміну акцентів: від формального аналізу – до глибокого, особистісного прочитання тексту, від репродукції знань – до творення власних смислів.

Її слова знайшли підтвердження у реальних історіях успіху. Відділення філології та мистецтвознавства має ким пишатися: серед його випускників – Мирослав Тарнопольський та Роман Чихарівський (Теребовлянський академічний ліцей ім. Ярослави Стецько), Надія Касянчук та Уляна Гербут (Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка), а також Віталій Нестерук (Кременецький академічний ліцей ім. У. Самчука) та багато інших. Їхні наукові й творчі роботи – це не лише учнівські дослідження, а щирі й сміливі спроби осмислити сучасність. Порушуючи актуальні теми сьогодення, вони зуміли заявити про себе на всеукраїнському етапі конкурсу-захисту МАН України, здобувши визнання і підтвердивши: молоде слово має силу і звучання.

Свій дослідницький проєкт представила Ірина Рудніцька, слухачка Лановецької філії МАН, яка невдовзі презентуватиме свою роботу на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту. Тема дослідження – «Реалії часу та мистецька символіка у творчості художника-воїна Олега Дробоцького».

Кандидатка філологічних наук, доцентка Леся Вашків звернула увагу на літературне краєзнавство як один із найбільш живих і перспективних напрямів наукових зацікавлень учнів-членів Малої академії наук України.

Саме в такій послідовності – від малого до великого, від знайомого до ще не відкритого – народжується справжній дослідник, здатний не лише вивчати літературу, а й відчувати її як живу частину свого світу.

Викладачка Збаразької філії Наталії Стасюк підготувала ґрунтовні практичні рекомендацій для керівників секції «Фольклористика» на тему «Від польового запису до наукового відкриття». Представлені матеріали є цінним внеском у розвиток дослідницької діяльності учнівської молоді, сприяють збереженню та популяризації української нематеріальної культурної спадщини.

Завершився семінар обговоренням викладачів філій обласного відділення МАН: Теребовлянської (Любов Миколаїв, Ольга Білінська), Кременецької (Тетяна Мельник), Бучацької (Володимир Поморський), Борщівської (Надія Валігродська), Лановецької (Лілія Матевощук), Підволочиської (Людмила Головачук-Реєнт), Зборівської (Надія Ключник), а також науковців. Під час обговорення було підсумовано напрацювання та окреслено ключові виклики сучасних літературознавчих досліджень.