На війні загинув педагог із Кременця Юрій Тимошенко

Трагічну звістку повідомили у Кременецькому ЦДТ.
Юрій Тимошенко був досвідченим педагогом. Він працював із дітьми, допомагав їм розвиватися та знаходити себе у творчості.
Колеги згадують його як щиру, спокійну та віддану своїй справі людину. Він умів знайти підхід до кожної дитини та підтримати у складний момент.
Захисник загинув, виконуючи свій військовий обов’язок. Він став на захист країни і до кінця залишився вірним Україні.
У центрі наголошують. Він віддав життя за майбутнє дітей, з якими працював.
Колектив висловив щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Юрія Тимошенка.
Вічна пам’ять Захиснику.