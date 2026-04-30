На війні загинув педагог із Кременця Юрій Тимошенко

Трагічну звістку повідомили у Кременецькому ЦДТ.

Педагог і наставник

Юрій Тимошенко був досвідченим педагогом. Він працював із дітьми, допомагав їм розвиватися та знаходити себе у творчості.

Колеги згадують його як щиру, спокійну та віддану своїй справі людину. Він умів знайти підхід до кожної дитини та підтримати у складний момент.

Віддав життя за Україну

Захисник загинув, виконуючи свій військовий обов’язок. Він став на захист країни і до кінця залишився вірним Україні.

У центрі наголошують. Він віддав життя за майбутнє дітей, з якими працював.

Співчуття родині

Колектив висловив щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Юрія Тимошенка.

Вічна пам’ять Захиснику.