Синоптики знову прогнозують дощі, грози та місцями град на Тернопільщині

На Тернопільщині найближчими днями прогнозують дощі, грози та місцями град.

Як повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології, 4 червня буде хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ та грози. У області вдень місцями град. Вітер південно-східний 5-10 м/с і вдень місцями шквал 15-20 м/с.

У Тернополі температура вночі коливатиметься від 14 до 16°C, а вдень від 22 до 24°C. У області температура вночі коливатиметься від 12 до 17°C, а вдень – від 21 до 26°C.

5 червня: Мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

6 червня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 22 – 27° тепла.