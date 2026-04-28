Підліткова жорстокість: 15-річна школярка з ножем проти однокласниці

Як повідомляє поліція Тернопільської області, у Тернополі 15-річна школярка під час конфлікту поранила ножем свою однокласницю.

За інформацією поліції Тернопільської області, інцидент стався в одному з житлових будинків, де між двома дівчатами виникла сварка, яка швидко переросла у бійку.

Під час сутички одна з дівчат-підлітків кілька разів ударила іншу ножем, через що постраждала отримала серйозні поранення. Ситуація стала місцем насильства, а конфлікт між однокласницями завершився втручанням екстрених служб.

Медики встановили, що після одного з ударів уламок ножа залишився в тілі постраждалої. Після нападу поранену школярку доправили до лікарні, де медики госпіталізували її до реанімаційного відділення. Зафіксовані травми виявилися досить тяжкими.

З 15-річною школяркою, яку підозрюють у нападі, працюють правоохоронці та психологи. Фахівці з’ясовують обставини конфлікту, поведінку дівчат до сутички, можливі причини сварки та події, які передували застосуванню ножа.

Для слідства важливо встановити, як звичайний конфлікт між однокласницями дійшов до настільки небезпечного рівня. У таких ситуаціях значення мають усі деталі: стосунки між дівчатами, їхнє оточення, попередні суперечки, емоційний стан і те, чи були ознаки загострення конфлікту раніше.

За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «замах на вбивство». Така кваліфікація означає, що слідчі розглядають подію як особливо тяжкий злочин, з огляду на характер поранень і обставини застосування ножа.

Подія в Тернополі показала, наскільки швидко сварка між школярками може перейти межу, після якої ситуацією вже займаються лікарі, поліція та психологи.