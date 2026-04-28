«Нива» не зуміла втримати нічию

26 квітня у поєдинку 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» зустрічалася на виїзді із лідером турнірної таблиці – чернівецькою «Буковиною».

Перший тайм розпочався за територіальної переваги господарів, але без виражених гольових моментів. Футболісти «Ниви» більше часу проводили в обороні і намагалися за першої нагоди контратакувати. На 24-й хвилині гості залишилися в меншості, другу жовту картку отримав Мудрий, тож чернівецькі футболісти ще більше посилили тиск на ворота Іллі Ольхового, але без особливих успіхів на завершальних стадіях атак.

На 49-й хвилині воротар «Ниви» Ілля Ольховий, пробиваючи вільний удар, доволі несподівано вразив ворота господарів, але гол, звичайно, суддя не зарахував. У другому таймі футболісти «Буковини» продовжували домінувати на футбольному полі, але їхнім ударам бракувало влучності, надійно грали захисники «Ниви» та воротар. Із створених моментів у гостей можна хіба що згадати потужний удар зі штрафного Валентина Напуди, який пройшов повз ворота господарів.

Коли вже здавалося, що за такої гри «Нива», граючи в меншості, вистоїть і здобуде потрібне очко, на 86-й хвилині після удару Дахновського Ольховий відбив м’яча й зреагував на добивання Груші, але захисники тернополян не підстрахували свого воротаря, тож Груша другим ударом відправив м’яча у сітку воріт – 0:1.

«Нива» після 25-х поєдинків має 27 очок і опускається на 11-ту сходинку турнірної таблиці.

«Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) – 1:0 (0:0).

Гол: В. Груша (86).

Вилучення: М. Мудрий (24, друга жовта).

«Нива»: Ольховий, Дем’янчук, Герега, Бац (Пач, 90), Михальчук, Демиденко, Давидов, Мудрий, Резепов (Буртник, 27), Пежинський (Угринюк, 62), Галас (Напуда, 62). Заміна: Шарун, Дудік, Вишинський, Посєвкін.

2 травня у поєдинку 26-го туру «Нива» прийматиме харківський «Металіст», у якого також 27 набраних очок.