Мобільна аптека у Білецькій громаді. Ліки привозять прямо в села

Мобільний аптечний пункт надає повний спектр послуг. Можна придбати безрецептурні препарати та отримати ліки за електронним рецептом.

Діють державні програми «Доступні ліки» та «Інсуліни».

Також є можливість попереднього замовлення препаратів за телефоном

063 247 44 79.

Маршрут і графік руху

Аптека курсує за визначеним маршрутом і зупиняється у різних селах громади:

Плотича — 09:30–10:15

Великий Глибочок — 10:30–11:10 та 11:15–12:00

Глядки — 12:45–13:30

Чернихів — 13:40–14:10

Іванківці — 14:20–14:50

Малашівці — 15:00–15:30

Івачів Горішній — 15:40–16:05 та 16:10–16:25

Івачів Долішній — 16:35–17:00

Зупинки розташовані біля магазинів, шкіл, амбулаторій та інших зручних місць.

Чому це важливо

У багатьох селах немає стаціонарних аптек. Тому такий формат допомагає людям швидко отримати необхідні ліки.

Під час кожного рейсу працює фармацевт. Він консультує та допомагає правильно підібрати препарати.

Мешканців закликають заздалегідь підготувати електронні рецепти. Це пришвидшить обслуговування.