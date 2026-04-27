На Донеччині загинув 45-річний воїн з Чортківщини Андрій Маринюк

Трагічну звістку повідомили у Чортківському ТЦК та СП.

Загинув під час бойового завдання

Головний сержант Андрій Маринюк, 1981 року народження, був уродженцем і жителем села Бережанка Скала-Подільської громади.

Воїн загинув 23 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

Герой, який віддав життя за Україну

Він до кінця залишився вірним військовій присязі. Мужньо боронив Україну, її свободу і незалежність.

Світла пам’ять про захисника назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і побратимів.

Співчуття родині

Громада розділяє біль втрати та схиляє голову у скорботі.

Вічна пам’ять і слава українському воїну.