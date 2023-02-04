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Зрадник, якого днями затримали працівники СБУ на Тернопільщині, виявився послушником Почаївської Лаври

04.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Почаївська міська громада

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Підозрюваний надавав окупантам інформацію про розташування і характеристики об’єктів енергетичної інфраструктури у Тернопільській та сусідній області, пише сайт Тернополяни.

Його затримали оперативники Управління СБУ в Тернопільській області після того, які він забрав в обумовленому місці 5000 гривень винагороди за свої «послуги».

Перед цим чоловік сфотографував 2 об’єкти енергетики у Тернополі й переслав ці фото співробітнику спецслужби росії. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

“Тернополянам” стало відомо, що 20-річний чоловік був послушником Почаївської Лаври, проживав у селі Старий Тараж, Почаївської ОТГ, що на Кременеччині.

В селі його знали мало, адже молодик був приїжджий, ніби то переселенець, ні з ким з місцевих не спілкувався, вів відлюдкуватий спосіб життя, та частенько відвідував Почаївську Лавру та місцевих отців московського патріархату.

Судячи з усього, після їх настанов, пішов фотографувати підстанції на Тернопільщині та за гроші продавати їх російським окупантам.

Голова Почаївської ОТГ Василь Бойко відзначив, що про випадок дізнався зі сторінок правоохоронних органів, також голова громади не знав, що молодик проживав в одному із сіл Почаївської ОТГ.

У Почаївській Лаврі відмовилися коментувати даний випадок, схоже, там своє життя і свої закони.

Теги: УПЦ МП, новини тернопільщини новини тернопілля, події, колаборанти, Почаївська лавра, управління СБУ в Тернопільській області

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