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Знущався з проукраїнських жителів: у Тернополі судитимуть колаборанта

17.01.2024

Ірина Нова

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Новини, Тернопіль, Війна з рф, Тернопільщина

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За матеріалами слідчих Тернопільського управління СБУ судитимуть чергового поплічника росіян з окупаційного «управління мвс рф у Херсонській області», яке придушує український рух опору в контрольованих військами рф районах Херсонщини.

Фігурант кримінального провадження ще у 2014 році добровільно приєднався до терористичної організації «днр», а у червні 2022 року прийняв пропозицію окупантів очолити «Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції» – підрозділ незаконного карального органу росіян.

На «посаді» виконувача обов’язків начальника відділення колаборант виконував вказівки москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні.

Для цього він особисто віддавав накази на незаконне ув’язнення в російських катівнях жителів окупованої Чаплинки, де проукраїнських громадян намагались зламати та силою схилити до співпраці з російськими загарбниками.

“Також зрадник обшукував громадян, які розраховувалися з продавцями ринку українською гривнею. А тих, хто відмовлялися приймати під час продажу своєї продукції російські рублі, наказував покарати і «фізично розібратися». Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності зрадника. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за ч. 7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років”, – йдеться у повідомленні СБУ. 

Оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його оголошено у розшук.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до фактичної відповідальності.

Теги: колаборант, СБУ в Тернопільській області

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