Характер проти техніки

Як українська надія Формули-4 Олександр Бондарев підкорює європейські треки

Прориви крізь технічні проблеми та абсурдний інцидент у Валлелунзі: чому автоспорт — це не лише про сухі цифри, а про залізну волю та великі перспективи для України.

Коли ми говоримо про український спорт, перші шпальти традиційно посідає футбол. Проте світ спорту значно ширший, і прямо зараз на престижних європейських автодромах пишеться нова, абсолютно унікальна для нашої країни історія. Український автоспорт стрімко виходить на світовий рівень. Знайомтеся — Олександр Бондарев, пілот престижної італійської Формули-4 (Italian F4 Championship) та офіційний юніор легендарної команди Формули-1 Williams Racing.

Нещодавно відбувся другий етап сезону італійської Формули-4 на автодромі Валлелунга під Римом. Після тріумфального старту року цей вікенд став для Олександра Бондарева справжньою перевіркою на міцність. Він виявився значно складнішим, ніж очікувалося, і завершився прикрим сходом у фінальній гонці.

Усе почалося ще під час кваліфікації. Маючи чудовий темп на тренуваннях та високу швидкість, Сашко підходив до сесії з реальними шансами на топ-10 чи навіть подіум. Проте реальність підкинула важке випробування — проблеми із силовою установкою. На боліді українця банально не вистачало потужності мотора. Телеметрія показала, що максимальна швидкість Олександра на прямих була на 6–7 км/год нижчою, ніж у лідерів, а подекуди цей розрив ставав ще більшим.

Для Валлелунги — траси з кількома довгими швидкісними прямими — це був критичний удар. У поворотах Бондарев завдяки власній майстерності відігрував час у суперників, але щойно машина виходила на пряму, уся перевага миттєво зникала. Як підсумок — лише 27-й результат у загальному заліку та далека 18-та стартова позиція в обох відбіркових гонках.

У першій гонці українцю довелося буквально обороняти позицію, стримуючи позаду себе цілий «потяг» із кількох швидших машин суперників. Незважаючи на шалений тиск, Бондарев здійснив неймовірний прорив і фінішував у двох заїздах на 11-му та 9-му місцях відповідно.

Двох фінішів на межі першої десятки виявилося замало для високого місця на старті головного, вирішального заїзду вікенду — Олександр розпочав фінал лише 17-м. На жаль, реалізувати свій покращений гоночний темп у фіналі Сашкові не вдалося через інцидент, абсолютно неприпустимий для гонок такого високого рівня.

Старт вийшов блискучим: Сашко одразу відіграв дві позиції, піднявся на 15-те місце і почав атакувати групу попереду. Проте через аварію інших пілотів на трасу виїхала машина безпеки (Safety Car). У цей момент, коли перегони фактично «заморожені», а пілоти зобовязані рухатися повільно і суворо дотримуватися безпечної дистанції, стався абсолютно дикий епізод.

Російський гонщик Кірілл Сєвєрюхін, який наразі змушений виступати під прапором Киргизстану, грубо порушив правила та врізався ззаду в болід українця під час режиму машини безпеки. Машина Бондарева зазнала критичних пошкоджень, і наш пілот був змушений достроково зійти з дистанції. Особливого цинізму та подиву ситуації додає те, що стюарди перегонів залишили цей інцидент без жодного покарання для порушника, що виглядає відверто дивно та несправедливо.

Незважаючи на втрати у Валлелунзі, Олександр Бондарев залишається в активній боротьбі за високі місця в чемпіонаті. За підсумками двох етапів українець посідає солідне 9-те місце у загальному заліку італійської Формули-4, маючи в активі 72 бали.

Наступний етап прийматиме легендарний «Храм швидкості» — автодром Монца (гонки відбудуться 26 червня). Це особливий трек для нашого гонщика, де він раніше демонстрував свою чи не найкращу форму. Монца ще більш вимоглива до мотора, адже складається майже повністю з прямих. Проте в цьому є і позитив: технічні проблеми виявилися зараз, і команда механіків має достатньо часу, щоб повністю налаштувати силову установку до ідеалу.

Ми віримо в нашого пілота і продовжуємо стежити за його історичним шляхом до Формули-1. Ірина МАТВІЇВ