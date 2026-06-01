Начальник поліції прокоментував спецоперацію КОРДу на «Дружбі» у Тернополі

Начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко прокоментував події, які 31 травня відбувалися на мікрорайоні «Дружба» у Тернополі за участі спецпідрозділу КОРД.

За словами правоохоронців, спецоперацію провели після повідомлення про домашнє насильство та можливу наявність зброї у квартирі.

Як повідомив Сергій Зюбаненко, до поліції звернулися заявники із повідомленням про конфлікт у родині.

«З огляду на потенційну небезпеку для життя та здоров’я людей було ухвалено рішення про залучення бійців спецпідрозділу КОРД», – зазначив начальник поліції області.

За даними слідства, жителька Тернополя повідомила, що її вітчим вчиняє домашнє насильство щодо матері та може мати при собі зброю.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та бійці спецпідрозділу КОРД.

Під час обшуку вилучили зброю та речовину невідомого походження

У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук.

Під час слідчих дій вилучили:

предмет, схожий на пістолет RETAY із магазином ;

; два предмети, схожі на патрони ;

; ємність із залишками речовини, ймовірно наркотичного походження.

Усі вилучені предмети направили на експертні дослідження.

Жінка заявила про систематичне насильство

За словами потерпілої, чоловік систематично вчиняв домашнє насильство.

Жінка також повідомила, що кілька днів до інциденту під час конфлікту чоловік стріляв у стелю, а цього разу погрожував та не випускав її з квартири.

Потерпілій вдалося втекти з помешкання, після чого разом із донькою вона звернулася до поліції.

Відомо про попередню судимість чоловіка

У поліції повідомили, що фігурант раніше відбував покарання за тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть людини.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за:

ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Також на чоловіка склали адміністративний протокол за:

ст. 173-2 КУпАП — вчинення домашнього насильства.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події та походження вилучених предметів.