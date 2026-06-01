Начальник поліції прокоментував спецоперацію КОРДу на «Дружбі» у Тернополі

Начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко прокоментував події, які 31 травня відбувалися на мікрорайоні «Дружба» у Тернополі за участі спецпідрозділу КОРД.
За словами правоохоронців, спецоперацію провели після повідомлення про домашнє насильство та можливу наявність зброї у квартирі.
Як повідомив Сергій Зюбаненко, до поліції звернулися заявники із повідомленням про конфлікт у родині.
«З огляду на потенційну небезпеку для життя та здоров’я людей було ухвалено рішення про залучення бійців спецпідрозділу КОРД», – зазначив начальник поліції області.
За даними слідства, жителька Тернополя повідомила, що її вітчим вчиняє домашнє насильство щодо матері та може мати при собі зброю.
На місце події виїхали слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та бійці спецпідрозділу КОРД.
У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук.
Під час слідчих дій вилучили:
Усі вилучені предмети направили на експертні дослідження.
За словами потерпілої, чоловік систематично вчиняв домашнє насильство.
Жінка також повідомила, що кілька днів до інциденту під час конфлікту чоловік стріляв у стелю, а цього разу погрожував та не випускав її з квартири.
Потерпілій вдалося втекти з помешкання, після чого разом із донькою вона звернулася до поліції.
У поліції повідомили, що фігурант раніше відбував покарання за тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть людини.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за:
Також на чоловіка склали адміністративний протокол за:
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події та походження вилучених предметів.